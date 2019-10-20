» شريف منير: أنا وميرفت أمين كدنا نغرق سويا لكن رد فعلها صدمني

20 أكتوبر 2019 - 07:58 ص

كشف الفنان شريف منير عن موقف جمعه بالفنانة ميرفت أمين اكتشف من خلاله هدوئها الشديد ورباطة جأشها.



وقال خلال برنامج "أنا وبنتي" الذي يقدمه هو وابنته "أسما" : "كنا نصور فيلم (من 30 سنة) وكان هناك مشهد يجمع بين ميرفت أمين ودوبلير للفنان أحمد فؤاد سليم فضلا عن الفنانة نور ، وكان من المفترض أن تغرق سيارتهم أسفل الماء وأقوم أنا بإنقاذهم".



وأضاف: "بالفعل استعنا بسيارة معدة خصيصا لهذا الأمر وقمنا بلحام جميع أبوابها بشكل قوي لكي لا تتسرب لها المياه ، وفي أثناء قيامي بمحاولة إنقاذهم مثلما يقول سيناريو الفيلم انفتح أحد أبواب السيارة ، وتسربت المياه إلى الداخل ، وخرجت الفنانة نور مسرعة ، وكانت منفعلة للغاية .. بينما تمتعت الفنانة ميرفت أمين بهدوء قاتل ، وخرجت هادئة تماما وقالت بهدوء "مينفعش كدا" رغم أن جميعا كنا على بعد ثواني من الموت.



