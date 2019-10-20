» شريف منير: أنا وميرفت أمين كدنا نغرق سويا لكن رد فعلها صدمني

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شريف منير

ميرفت أمين

كشف الفنان شريف منير عن موقف جمعه بالفنانة ميرفت أمين اكتشف من خلاله هدوئها الشديد ورباطة جأشها.

وقال خلال برنامج "أنا وبنتي" الذي يقدمه هو وابنته "أسما" : "كنا نصور فيلم (من 30 سنة) وكان هناك مشهد يجمع بين ميرفت أمين ودوبلير للفنان أحمد فؤاد سليم فضلا عن الفنانة نور ، وكان من المفترض أن تغرق سيارتهم أسفل الماء وأقوم أنا بإنقاذهم".

وأضاف: "بالفعل استعنا بسيارة معدة خصيصا لهذا الأمر وقمنا بلحام جميع أبوابها بشكل قوي لكي لا تتسرب لها المياه ، وفي أثناء قيامي بمحاولة إنقاذهم مثلما يقول سيناريو الفيلم انفتح أحد أبواب السيارة ، وتسربت المياه إلى الداخل ، وخرجت الفنانة نور مسرعة ، وكانت منفعلة للغاية .. بينما تمتعت الفنانة ميرفت أمين بهدوء قاتل ، وخرجت هادئة تماما وقالت بهدوء "مينفعش كدا" رغم أن جميعا كنا على بعد ثواني من الموت.

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