» تفاصيل الاجتماع العاصف بمنزل الخطيب لبحث أزمة مباراة القمة

20 أكتوبر 2019 - 08:03 ص

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن قيام أعضاء مجلس إدارة الأهلي بزيارة محمود الخطيب - رئيس النادي - في منزله بعد خضوعه لحقن في المستشفى الملكي بالإسكندرية.



وقال "زكي" في برنامجه: "لم يحضر الزيارة الدكتورة رانيا علواني بينما غادر جوهر نبيل مبكرا نظرًا لمرض والده أما الباقون فظلوا موجودين وتم التطرق إلى أزمة مباراة القمة التي جرى تأجيلها واتفق الجميع على عدم لعب مباراة الجونة أو أي مباراة إلى بعد لعب مباراة الزمالك".



