  • الأحد 20 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر11:17 ص
بحث متقدم
مرتضى منصور

الزمالك يتمسك بعدم لعب "السوبر" بقطر

طعن

الكويت.. واقعة مروعة يطعن والدته بسيخ مشوي

الطالبة المحبوسة

مسئولة عن "الطالبة المحبوسة": كنس الفصل مش عيب

مختار نوح

نوح يكشف دور الإخوان في "الالتهاب السحائي"

قرقاش

قرقاش عن انتقاد الإمارات: الشجرة المثمرة ترمى بالأحجار

عمرو الليثي

الليثى ينفعل على ضيفه: "يا نهارك أسود"

طفلة

يغتصب 20 طفلة.. السبب صادم

البنزين

أسعار البنزين الجديدة بعد تخفيضها

الدولار

الدولار يستقر عند هذا الرقم

مرتضى منصور

بعد دقائق من تهديدات مرتضى .. الأهلي يتخذ قرارا مفاجئا

الأهلي يصدم مرتضى واتحاد الكرة بقرار جديد

الرياضة

فريق الأهلي
فريق الأهلي

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مرتضى: بحذرك يا "خطيب" من اللي حصل امبارح

#

مرتضى يهاجم الخطيب بكلمات نارية

#

عبد الحفيظ يسخر من "مرتضى": دمك خفيف أو بتستظرف أو مش فاهم حاجة

#

الأهلي يدعم صفوفه بلاعب مفاجأة

الزمالك

مرتضى منصور

الاهلى

كشف الإعلامي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن تصاعد كبير في أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وقال "زكي" إن إدارة الأهلي تواصلت مع عدد من الفرق تمهيدًا للعب مباراة ودية يوم الأربعاء المقبل ، وهو نفس اليوم الذي حدده اتحاد الكرة للعب مباراة الأهلي والجونة في إشارة إلى امتناع الأهلي بشكل تام عن لعب تلك المباراة.

و تواصل مسؤولو الجهاز الإداري بالنادي الأهلي مع مسؤولي الفندق الذي حجز فيه الفريق الأحمر بالجونة ، وطالبوهم بإلغاء الحجز بعد تأكدهم من قرار إدارة النادي الأهلي بعدم خوض مباراة الجونة التي كان مقررا لها الأربعاء المقبل.

واتخذ الجهاز الإداري هذا القرار بعد وصول إخطار لهم من مجلس الإدارة يفيد عدم خوض أية مباريات في الدوري قبل خوض مباراة الزمالك التي جرى تأجيلها لدواعي أمنية حسب قول مسؤلي اتحاد الكرة.

وأتى هذا القرار بعد تصريحات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الذي أكد أن مباراة الأهلي والجونة ستقام رغما عن الفريقين .. مهددا بالانسحاب من الدوري في حال تأجيلها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» بـ"فستان أحمر".. رقصة ملك قورة تشعل زفاف شقيقتها
» "الجبلاية" تظهر العين الحمراء لمسئولي الأندية
» الإنتاج الحربي يختتم تدريباته استعدادًا لـ «بيراميدز»
» الأهلي يصدم مرتضى واتحاد الكرة بقرار جديد
» تفاصيل الاجتماع العاصف بمنزل الخطيب لبحث أزمة مباراة القمة
» شريف منير: أنا وميرفت أمين كدنا نغرق سويا لكن رد فعلها صدمني
» وفاة الفنانة الشابة "ميار صابر"
» مرتضى يوجه رسالة نارية لـ"الخطيب": الزمالكاوية خايفين منك
» وفاة نجم الكوميديا بعد صراع مع المرض .. والجنازة اليوم
» الجنازة بكنيسة "مارجرجس" .. فنانة شهيرة تعلن وفاة والدها
» تعليق ناري لـ"أديب" على خطاب نصر الله للمتظاهرين

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية