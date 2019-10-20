متابعات - أمينة عبد العال
أعلنت "أرامكو" شركة النفط السعودية على صفحتها الرئيسية على "تويتر" أسعار البنزين الجديدة بعد تخفيضها، التي تبدأ من اليوم، وذلك بعد مراجعة الأسعار للربع الرابع من العام الجاري.
والأسعار كالتالي، حسبما نشرتها بعض المواقع المحلية:بنزين 91 بـ1.50 ريال اللتر، وبنزين 95 بـ 2.05 ريالا للتر، موضحة أن التعديل يأتي لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، علمًا بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.
عاجل ..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) 19 أكتوبر 2019
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أرامكو تعلن انخفاض أسعار البنزين بداية من 20 أكتوبر 2019م على النحو الآتي:
بنزين 91 : 1.50 ريال لكل لتر
بنزين 95 : 2.05 ريال لكل لتر
.#السعودية #انخفاض_البنزين
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