قرقاش عن انتقاد الإمارات: الشجرة المثمرة ترمى بالأحجار

عبد القادر وحيد
قال أنور قرقاش وزير الإمارات للشئون الخارجية إن دولة الإمارات تشبه الشجرة المثمرة.
وكتب قرقاش على حسابه في "تويتر": "الشجرة المثمرة هي التي ترمى بالحجارة، واستهداف الإمارات منطق العاجز والبديل لهؤلاء هو معالجة قصور الذات وفشل التجارب".
وأضاف: "الإمارات ماضية في طريقها يقودها قادة مخلصون ومواطنون منتجون ومثابرون، وسيستمر نهجنا في بناء وتعزيز نموذج واعد في المنطقة ينافس عالميًا".
وعلق أحد المغردين على "تويتر" قائلاً: "الإمارات حققت إنجازات عجزت عنها كثير من الدول الغربية.. والأهم من ذلك (لا يهم السحاب نبح الكلاب).
وعلق آخر: الإمارات بلد طيب بس السنوات الأخيرة عمالها بالمنطقة ليست لصالحها أبدًا.
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