الزمالك يتمسك بعدم لعب "السوبر" بقطر

20 أكتوبر 2019 - 10:38 ص

جدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رفضه بخوض لقاء السوبر الأفريقي، بدولة قطر حسبما أعلن الاتحاد الأفريقي مؤخرًا.

وأضاف "منصور" خلال حديثه لـ«الزمالك اليوم» المذاع على «الحدث اليوم»، سنقدم بلاغًا للاتحاد الأفريقي للمطالبة بإقامة اللقاء في أي دولة أفريقية.

واختتم رئيس الزمالك، قطر تحرض يوميًا على قتل أبنائنا فكيف لنا نرسل أبناءنا إلى هناك؟.

جدير بالذكر أن الزمالك يواجه الترجي التونسي باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا في نسخته الأخيرة.