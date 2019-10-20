بكري ينعي القذافي : رفض الهروب وقاتل كالفرسان

متابعات - أمينة عبد العال
دون البرلماني مصطفى بكري تغريدة على موقع التواصل "تويتر" ينعي فيها الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي قائلا: "غدًا ذكرى رحيل الشهيد البطل معمر القذافي، رفض الهروب، تحل بأخلاق الفرسان، حذر من خطر الفوضى وضياع ليبيا بفعل المؤامرة، قاتل حتي اللحظة الأخيرة واستشهد في ميدان الشرف والكرامة تحية إلى الشهيد في يوم استشهاده، الجيش الوطني الليبي حتما سيثأر من ميليشيات الإرهاب التي أعملت".
ولاقت التدوينة استحسان بعض المتابعين وعلق أحدهم قائلا: "أنت فعلا أصيل والله العظيم، أصيل للي بيدفع حيا وميتا"، فيما لاقت استنكار البعض".
جدير بالذكر أن الرئيس الراحل معمر القذافي قتل 20 أكتوبر 2011 علي أيدي مقاتلي فيما يطلق عليه جيش التحرير الوطني.
غدا ذكري رحيل الشهيد البطل معمر القذافي ، رفض الهروب ، تحلي بأخلاق الفرسان ، حذر من خطر الفوضي وضياع ليبيا بفعل المؤامره ' قاتل حتي اللحظة الاخيره وإسنتشهد في ميدان الشرف والكرامة ' تحية الي الشهيد في يوم استشهاده ، الجيش الوطني الليبي حتما سيثأر من ميليشيات الارهاب التي أعملت— مصطفى بكري (@BakryMP) October 19, 2019
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