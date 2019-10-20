  • الأحد 20 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:45 م
بحث متقدم
صفع

صادم.. معالج محتال ينهي حياة سيدة في جلسة صفع

أديب

أديب: عايز واحد يجي يقولي أنا هترشح للرئاسة

محمد صلاح

"كلوب" يطالب "صلاح" بهذا الأمر قبل مواجهة "الشياطين الحمر"

الجنود

حماس تحرج إسرائيل وتنشر فيديو للجنود الأسرى في غزة

الطالب محمود البنا

فنانون يرفعون شعار "البنا رمز الرجولة".. السقا والصاوي أبرزهما

وزير الري

الري: "دي الطريقة الوحيدة للخروج من أزمة المياه"

البرلماني مصطفي بكري

بكري ينعي القذافي : رفض الهروب وقاتل كالفرسان

نصر الله

شاهد أول رد للمتظاهرين على تصريحات حسن نصر الله

مرتضى منصور

الزمالك يتمسك بعدم لعب "السوبر" بقطر

طعن

الكويت.. واقعة مروعة يطعن والدته بسيخ مشوي

فنانون يرفعون شعار "البنا رمز الرجولة".. السقا والصاوي أبرزهما

الصفحة الأخيرة

الطالب محمود البنا
الطالب محمود البنا

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

محامي محمود البنا يكشف معلومة صادمة عن محمد راجح

#

السقا يتعرض لموقف محرج بسبب علم لبنان

#

محامي "شهيد الشهامة" يكشف تفاصيل جديدة عن القضية

#

هكذا علق "السقا" على حرائق لبنان

مواقع التواصل

محمود البنا

فنانين

هزت قضية مقتل الشاب محمود البنا، على يد أحد أصدقائه بعد دفاعه عن إحدى الفتيات، مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاج "محمود_البنا" مؤشرات البحث في جوجل وتويتر، وتضامن عدد كبير من رواد مواقع التواصل والشخصيات العامة والفنانين مع القضية وطالبوا بإعدام الجاني في أسرع وقت.

ومن ضمن الفنانين الذين تضامنوا مع القضية، كان الفنان أحمد السقا، حيث نشر على حسابه الرسمي على "فيس بوك" صورة لمحمود البنا وكتب عليها: "محمود البنا حكاية رجولة.. محتاجة تدرس في مناهج الطلبة دي أقل حاجة ممكن تتقدم ليه.. ونشرح ليهم يعني أيه تكون دكر قدام الجبان.. محمود البنا لن ننساك أبدًا #محمود_البنا".

وفي السياق، طالبت الإعلامية ريهام سعيد بإعدام محمود راجح، قاتل محمود البنا، حيث نشرت عبر حسابها على "إنستجرام"، صورة بخلفية سوداء مكتوب عليها: "تصبحون على خبر إعدام راجح في ميدان عام"، وعلقت: "ياما عملنا حلقات ومن عشر سنين وأنا بنادي وبقول إن مفيش طفل بيقتل من أيام حادثة زينة في بورسعيد وأنا بقول مرة واحد ياخد عقاب مش هاتتكرر تاني  وقلت إنها هاتحصل مرة واتنين وتلاتة محدش سمعني.. من قتل يقتل".

بينما نشر الفنان خالد الصاوي، عبر حسابه على "إنستجرام"، فيديو لمحمود البنا، مستعينًا بتعليق الفنان أحمد السقا: "محمود البنا حكاية رجولة"، وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل مع الفيديو داعين له الرحمة والمغفرة .

كما نشرت الفنانة الشابة، ميرهان حسين، صورة لـ"البنا" على "إنستجرام" وعلقت: "الله يرحمك ياريت كل الشباب الصغيرين والرجالة الكبار يتعلموا منك الشهامة ويشوفوا كل بنت وست على إنها أختهم أو بنتهم أو أمهم.. رحلت بروحك البريئة وتركت درسًا في الأخلاق".

في حين، غرد الفنان محمود البزاوي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائًلا: "#محمود_البنا رمز الشهامة، الجدعنة، الإنسانية والتربية.. أعتقد إن حكايته الجميلة لازم تدرس في المدارس ويبقى رمز التربية (محمود البنا).. وإن شاء الله ربنا هايبرد نار كل حبايبك.. ألف رحمة ونور عليك يا رب".

ولاقت التغريدة تفاعل كبير من متابعيه ومن داعمي الهاشتاج "محمود_البنا"، حيث جاءت التعليقات كالآتي: "#محمود_البنا الله يرحمه شهيد الشهامة والرجولة"، "ربنا يرحمه وينور قبره ويآنس وحشته ويصبر أهله على فراقه".

ولم يقتصر التضامن مع قضية "البنا" على الفنانين فقط، فقد أعاد رجل الأعمال، نجيب ساويرس، تغريدة لوالد محمود البنا، وهو يطالب الجميع بدعم القضية، حيث قال: "أنا والد محمود البنا شهيد الشهامة وده حسابي الوحيد على تويتر أرجوكم ادعموا القضية عشان حق محمود ميضيعش #إعدام_راجح".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس والديمقراطية..ألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

الزئبق الأسود المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

نهضة مصر (4)

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» «فرانس فوتبول» تعلن أسماء المرشحين للكرة الذهبية
» معيط: 4,4 مليار جنيه إتاحة عاجلة لهذه الهيئات
» الزمالك راحة من التدريبات استعدادًا لبطل السنغال
» الزي الفلسطيني يصل ناسا
» بـ"فستان أحمر".. رقصة ملك قورة تشعل زفاف شقيقتها
» "الجبلاية" تظهر العين الحمراء لمسئولي الأندية
» الإنتاج الحربي يختتم تدريباته استعدادًا لـ «بيراميدز»
» الأهلي يصدم مرتضى واتحاد الكرة بقرار جديد
» تفاصيل الاجتماع العاصف بمنزل الخطيب لبحث أزمة مباراة القمة
» شريف منير: أنا وميرفت أمين كدنا نغرق سويا لكن رد فعلها صدمني
» وفاة الفنانة الشابة "ميار صابر"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:57 م

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية