حماس تحرج إسرائيل وتنشر فيديو للجنود الأسرى في غزة

20 أكتوبر 2019 - 12:27 م

نشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غزة مقطع فيديو يظهر صور 4 جنود إسرائيليين متواجدين لديها في غزة.

وتصدر مقطع الفيديو عبارة من الجنود الإسرائيليين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "جنودك ما زالوا في غزة".

وأكدت حماس أن إسرائيل غير جادة في إبرام صفقة جديدة لتبادل الأسرى.

وتهدف كتائب القسام من نشر الفيديو إلى ممارسة ضغوط من قبل أهالي الأسرى على الحكومة الإسرائيلية لأجل إبرام صفقة تبادل الأسرى وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.