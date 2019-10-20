"مكي" ينشر آخر فيديو لوالده الراحل.. هذا ما قاله

نشر الفنان أحمد مكي، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" مقطع فيديو لوالده الراحل، وهذه أول مرة يظهر فيها أحد من أفراد أسرته، ذلك بعد وفاته بفترة بسيطة للغاية.

وفي المقطع، يظهر والد "مكي" وهو جالس يردد دعاء برفقة أحد رجال، يبدو أنه خليجي، حيث قال: "اللهم استرني بسترك الذي سترت به ذاتك، فلا عين تراك ولا يد تصل إليك يا رب العالمين، احجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين".

وكان قد توفي والد مكي، الخميس الماضي، في الإمارات، لذا سافر أحمد لحضور مراسم الدفن والعزاء، ويذكر أن والد "مكي" جزائري الجنسية.