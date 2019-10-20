خطيبة كاظم الساهر تثير الجدل بعد اتهامها بتسممه

20 أكتوبر 2019 - 12:57 م

خرجت خطيبة القيصر، كاظم الساهر، عن صمته، بعد تداول الشائعات في الفترة الأخيرة، حول تعرض الأخير لتسمم بسبب خطيبته المزعومة، حيث حذفت جميع الصور التي تظهر بها برفقة القيصر، ما أثار تساؤلات وحالة من الاستنكار.

وأرجع بعض محبي القيصر ورواد السوشيال ميديا، حذف خطيبته صورهما معًا من حسابها على "تويتر"، إلى خلاف يدور في الأفق بين الثنائي، والبعض الآخر ذهب إلى انفصالهما نهائيًا.

وكان قد تداول الأيام الماضية تعرض الفنان العراقي كاظم الساهر، لوعكة صحية، بسبب تسممه إثر وجبة غذاء مع خطيبته.