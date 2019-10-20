» بالفيديو.. مظاهرات لبنان.. تقبيل للمراسلين

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متابعات - أمينة عبد العال

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لبنان

الحدث

مراسل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمتظاهر يقبل مراسلاً أثناء تغطيته للأحداث الجارية في لبنان.

ويظهر مقطع الفيديو المرسل أثناء حديثه أمام الكاميرا، ثم مرور متظاهر ويقبله في "خده"، إلا أن المراسل لم يتأثر بما حدث وأكمل إلقاءه بصورة طبيعية.

جدير بالذكر أن هذه لم تكن الحادثة الأولي التي يتعرض لها مراسل ميداني لموقف محرج، فمنذ عدة أيام تعرضت مراسلة قناة الحدث إلى موقف محرج أثناء تغطيتها للمظاهرات حيث قام متظاهر بتقبيلها الأمر الذي فاجأها وردت بابتسامة بعد أن ارتجفت من المفاجأة.


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