» تخوف فى الأهلى من رحيل "فايلر"

20 أكتوبر 2019 - 01:44 م

حالة من الترقب تسيطر على مسئولي النادي الأهلي، بعدما تلقى السويسري فايلر عرضًا من إسبانيا لتولى تدريبها الفترة المقبلة، خاصة بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه المارد الأحمر خلال الفترة القصيرة التى تولى تدريبه فيها.

"فايلر" أكد لمجلس "الخطيب" أنه لم يتلق أي عروض رسمية الفترة الأخيرة، من المسئولين في إسبانيا، وإن كانت هناك بعض العروض الشفهية إلا أنه لم يتطرق لها من قريب أو بعيد.

من جانبهم أكد مسئولو المارد الأحمر تمسكهم بالمدرب، فى ظل النتائج الجيدة التى قدمها الفترة الأخيرة وظهور الفريق بمستوى جيد.