مرافق "باسيل" يرفع السلاح ضد المتظاهرين.. ماذا حدث

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مرافق باسيل يرفع سلاحه ضد المتظاهرين
مرافق باسيل يرفع سلاحه ضد المتظاهرين

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السلاح

المتظاهرين

الفنار

مرافق باسيل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شخصا يرفع السلاح ضد المتظاهرين اللبنانيين، زاعمين أنه المرافق الخاص لوزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل.

ويظهر الشخص وهو يحاول المرور بين المتظاهرين، الذين دخلوا معه في تلاسن، ما دفعه لإشهار سلاحه ضد المتظاهرين.

وعقب انتشار الفيديو بصورة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي أصدرت اللجنة المركزية للإعلام بالتيار الوطني الحر بيانا نفت فيه الواقعة.

وأكدت اللجنة أيضا في بيانها أن الشخص الذي اجتاز بين المتظاهرين في منطقة الفنار ليس من مرافقي الوزير جبران باسيل، مشددة أنها تشجب مثل هذه الوقائع، مثلما يروج لبعض غايات مكشوفة، بحسب بيانها.


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