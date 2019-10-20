شاهد.. حريق هائل بأكبر مصفاة نفط إيرانية

20 أكتوبر 2019 - 02:46 م

اندلع حريق هائل مجهول مصدره في مصفاة مدينة عبادان جنوب غرب إيران، صباح اليوم، حسبما نشرت وسال إعلام محلية.

وأشار "علي نور بخش" مسئول العلاقات العامة في مصفاة عبادان إلى أن الحريق بدأ في الوحدة 55 من مصفاة عبادان وتم احتواء الحريق بمساعدة فرق الإطفاء.

يذكر أن شركة مصفاة عبادان لتكرير النفط هي أكبر مصفاة نفط في إيران بطاقة تكرير تبلغ 400 ألف برميل يوميًا.