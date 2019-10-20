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حريق هائل بأكبر مصفاة نفط بإيران

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شاهد.. حريق هائل بأكبر مصفاة نفط إيرانية

عرب وعالم

حريق هائل بأكبر مصفاة نفط بإيران
حريق هائل بأكبر مصفاة نفط بإيران

متابعات - أمينة عبد العال

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حريق

نفط

مصفاة

اندلع حريق هائل مجهول مصدره في مصفاة مدينة عبادان جنوب غرب إيران، صباح اليوم، حسبما نشرت وسال إعلام محلية.

وأشار "علي نور بخش" مسئول العلاقات العامة في مصفاة عبادان إلى أن الحريق بدأ في الوحدة 55 من مصفاة عبادان وتم احتواء الحريق بمساعدة فرق الإطفاء.

يذكر أن شركة مصفاة عبادان لتكرير النفط هي أكبر مصفاة نفط في إيران بطاقة تكرير تبلغ 400 ألف برميل يوميًا.


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اندلعت حرائق في مصفاة مدينة عبادان الواقعة جنوب غرب إيران، اليوم الأحد، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية. ونقلت وكالة أنباء إيلنا العمالية الإيرانية عن مصادر خاصة قولها، إن ”الحرائق اندلعت في مصفاة عبادان لأسباب غير معروفة وإن فرق الإطفاء تحاول إخماد الحرائق لمنع التلوث ووصول الحرائق إلى وحدات أخرى داخل المصفاة“. من جانبه، قال مسؤول العلاقات العامة في مصفاة عبادان، علي نور بخش، إن الحريق اندلع بالبداية في الوحدة الـ 55 من مصفاة عبادان وقامت فرق إطفاء المصفاة بالتصرف على الفور وتم احتواء الحريق في غضون 5 دقائق، لكنه اندلع في وحدات أخرى، وفقًا لوكالة ”مهر“ شبه الرسمية. وتعد شركة مصفاة عبادان لتكرير النفط أكبر مصفاة نفط في البلاد، بطاقة تكرير تبلغ 400 ألف برميل يوميًّا. #موقع_مزمز

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