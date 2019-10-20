أول وفد سياحي نسائي بالسعودية يصل "نيوم"

20 أكتوبر 2019 - 02:47 م

في رحلة سياحية استقبلت منطقة نيوم أول وفد سياحي نسائي من المملكة مكون من 20 امرأة من مناطق مختلفة بالمملكة.

واستغرقت الرحلة للسيدات حوالي 19 ساعة، حيث تم الكشف عن معالم أثرية وبيئية نادرة.

وقالت المرشدة السياحية هبة العائدي إن الوفد يعتبر أول وفد سياحي نسائي يزور منطقة تبوك، حيث تم الإعداد له على يد سيدتين من تبوك تعملان في الإرشاد السياحي.

وأضافت أن الرحلات المجهزة بالخدمات تهدف إلى تشجيع السياحة في منطقة تبوك، وتعريف السعوديات بكنوز المنطقة.

وتعتبر منطقة نيوم أحد أهم المناطق السياحة، حيث تتجاور مع ثلاث مناطق بثلاث دول على خليج العقبة.