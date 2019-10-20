مفاجأة وراء استبعاد «صلاح» من موقعة مانشستر يونايتد

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مانشستر يونايتد

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ليفربول

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، سبب استبعاد محمد صلاح جناح الريدز والمنتخب الوطني، من قائمة فريقه التي ستخوض مباراة مانشستر يونايتد، بعد قليل، في إطار منافسات الجولة الـ9 ببطولة الدوري العام.

وقال «كلوب»  في تصريحات صحفية لـ«شبكة سكاي سبورت»، «محمد صلاح لم يشارك في تدريبات ليفربول الفترة الماضية.. من قال إنه سيكون قادرًا على المشاركة أمام مانشستر يونايتد؟».

وتعرض محمد صلاح، لإصابة قوية على مستوى الكاحل خلال مشاركته مع ليفربول أمام ليستر سيتي في الجولة السابقة، مما أدى لغيابه عن معسكر منتخب بلاده في شهر أكتوبر.

يذكر أن ليفربول، يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة بفارق 5 نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي، وذلك قبل المواجهة المرتقبة للريدز أمام اليونايتد


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