مقترح برلماني حول ترشيد استهلاك المياه بالمصالح الحكومية

تقدم النائب طارق حسانين عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة للجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب يتضمن تعين موظف بكل مصلحة حكومية ومحلية يتولى تنفيذ خطة ترشيد استهلاك المياه، ووقف الفاقد منها.





وطالب حسانين، بإحالة هذا الاقتراح برغبة لمناقشته مع المسئولين بالحكومة خاصة وزارات الإسكان والمالية والتخطيط





وقال: إنه نظرًا لما يمكن أن يحدث بسبب سد النهضة والتأثير على حصة مصر من مياه النيل وضرورة اتخاذ خطوات مساعدة لترشيد استهلاك المياة وتقليل الفاقد منها فأنى أقدم هذا الاقترح.







