» اتحاد الكرة يرفض طلب الجونة بشأن مباراة الأهلي

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الجونة

رفضت اللجنة المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، تأجيل مباراة الجونة أمام الأهلي، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ5 من بطولة الدوري العام.

وأرسل مسئولو اتحاد الكرة خطابًا إلى نادي الجونة يخطره فيه بإقامة المباراة في الخامسة مساء اليوم الأربعاء المقبل على ملعبه ووسط جماهيره.

يذكر أن الأهلي قد أعلن في وقت سابق رفضه خوض أي مباراة في مسابقة الدوري العام قبل إقامة مباراة القمة أمام الزمالك والتي تم تأجيلها لدواع أمنية.


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