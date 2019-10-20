فيديو وصور.. «حمو بيكا» يغني لأطفال مستشفى 57357

20 أكتوبر 2019 - 07:22 م

رسم مطرب المهرجانات، "حمو بيكا"، البسمة على شفاه الأطفال مرضى السرطان خلال زيارته اليوم مستشفى "57357"، بعد أن أمضى معهم بعض الوقت اليوم.





وقام بجولة تفقدية بصحبة المسئولين بالمستشفى، للعديد من الأطفال الذين يخضعون للعلاج، معربًا لهم عن أمنياته لهم بالشفاء العاجل.





فيما ارتسمت السعادة على وجوه الأطفال الذين سارعوا إلى التقاط الصور مع "حمو بيكا"، شاركه العديد منهم الغناء، وسط أجواء من البهجة.





وأثارت الزيارة تفاعلاً واسعًا بين متابعي مطرب المهرجانات الشهير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الذين حيا كثير منهم تصرفه الإنساني.







