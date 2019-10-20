  • الأحد 20 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر08:24 م
بحث متقدم
سعد الحريري

خفض رواتب الحكومة والبرلمان إلى النصف في لبنان

أرشيفية

كويتي شاهد طليقته ترقص في حفل غنائي..ماذا فعل؟

ايلات

قصة إغراق «المدمرة إيلات» التي أصبحت عيدًا للبحرية المصرية

المتهم محمد راجح

شاهد.. أول ظهور لـ«راجح» قاتل «شهيد الشهامة»

أرشيفية

«خطب البنت وعاشر أمها».. نهاية مآساوية لابن العشرين عامًا

مشروع سد النهضة

قرار إثيوبي مفاجئ حول سد النهضة

صفاء الهاشم

مطالب بالبرلمان الكويتي لطرد البعثة الدبلوماسية المصرية

الخطيب

الأهلي في ورطة بعد قرار اتحاد الكرة

شعار الدولتين

نذر حرب.. قتلى في مواجهات بين باكستان والهند

صلاح

مفاجأة وراء استبعاد «صلاح» من موقعة مانشستر يونايتد

«الديهي»:

حضور الرئيس اختبارات الكليات العسكرية رسالة لقيادات الجيش

الحياة السياسية

الرئيس يشهد اختبار الهيئة للمتقدمين للكلية الحربية
الرئيس يشهد اختبار الهيئة للمتقدمين للكلية الحربية

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

شاهد..«السيسي» يتقدم جنازة رئيس أركان الجيش الأسبق

#

السودان.. اعتقالات متواصلة لقادة بالجيش والأمن

#

بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد حفل تخريج دفعات الكليات العسكرية

#

الرئيس يشهد حفل تخرج الكليات العسكرية

الجيش

السيسي

رسالة

الديهى

اختبارات

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم الكلية الحربية وشهد بنفسه اختبارات القبول لطلاب الكليات العسكرية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي، يقوم بعمل كشف هيئة لطلاب الكليات العسكرية؛ لكون الجيش رمانة الميزان لمصر، والسيسي يعطي قدوة ورسالة لقيادات الجيش بأنه لا يريد أن يستصغر أو يترك شيء لا يتابعه بنفسه.

وتابع، أن السيسي، أكد أن تطوير القوات المسلحة يتطلب انتقاء فرد مقاتل محترف، بهذا الشكل والدقة والمستوى الرائع الذي ظهر به الطلاب المتقدمين للكلية الحربية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

عم صابر المصري.. «ومضة» سطعت

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» اتحاد الكرة يرفض طلب الجونة بشأن مباراة الأهلي
» تعرف على سبب تأجيل محاكمة قاتل «شهيد الشهامة»
» إصابة قوية لـ«عاشور» في مران الأهلي
» اختراق موقع رسمي فى بلد خليجي
» اتحاد الكرة يُهدد الأهلي بهذه العقوبات
» 3 منتقبات يفتحن النار على تاجر طيور بمدينة بدر
» الإنتر يواصل ملاحقته لليوفنتوس بعد الفوز على ساسولو
» نذر حرب.. قتلى في مواجهات بين باكستان والهند
» الزمالك يكشف حقيقة صدور بيان حول مباراة القمة
» مفاجأة وراء استبعاد «صلاح» من موقعة مانشستر يونايتد
» الأهلي في ورطة بعد قرار اتحاد الكرة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:43 ص

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:06

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:57

  • مغرب

    17:23

  • عشاء

    18:53

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية