"مسعود خان" يهدد بتسليح الكشميريين حال هذا الأمر

20 أكتوبر 2019 - 10:30 م

وصف رئيس إقليم آزاد جامو وكشمير، سردار مسعود خان، إطلاق الجيش الهندي النار على مدنيين، في الإقليم بـ"العمل الجبان"، مهددا بتسليح سكان المنطقة في حال واصلت نيودلهي هجماتها ضد المدنيين.



جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلى بها مسعود خان، عقب وصوله إلى مدينة بريستول البريطانية (جنوب غرب)، من أجل المشاركة في مؤتمر حول إقليم كشمير، المتنازع عليه بين إسلام آباد ونيودلهي.

وأفاد مسعود خان، بأن الحادثة تسببت في مقتل 6 مدنيين، وإصابة آخرين، معربا عن إدانته الشديدة لهذا العمل "المخيف"، على حد تعبيره.

وأردف: "إذا استمرت الهند في هجماتها ضد المدنيين، فإنه لن يبقى خيار غير تسليح الباكستانيين في منطقتي أزاد وجامو كشمير".

وأضاف أن الهند تحاول تطبيق "الحرب غير المعلنة" عبر قصفها للمناطق السكنية في المنطقة، وأنها ترفع من التوتر، الذي قد يتسبب في إشعال حرب، عن قصد.

واعتبر أن "نيودلهي تهدف عبر هذا العمل إلى تحويل أنظار المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن جرائمها الإنسانية، وكفاح الاستقلال في المناطق التي تحتلها.

وفي وقت سابق الأحد، اتهمت حكومة إقليم أزاد كشمير الخاضع للإدارة الباكستانية الجيش الهندي بقتل 6 مدنيين في قصف على مدينة مظفر أباد، عاصمة الإقليم.

بدوره، قال الجيش الهندي إن جنودًا باكستانيين استهدفوا موقعًا على الحدود ومناطق يقطنها مدنيون قرب الحدود في الجزء الخاضع لسيطرتها من كشمير المتنازع عليه، ما تسبب بسقوط عسكريين اثنين ومدني.

ويأتي هذا التصعيد، عقب احتجاجات واسعة ضد الحكومة الهندية إثر إلغاء نيودلهي في 5 أغسطس/آب الماضي، مادتين بالدستور تمنح إحداهما الحكم الذاتي للولاية.