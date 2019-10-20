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تعليق ناري لـ"موسى" على تشويه كوبري "تحيا مصر"

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الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

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استنكر الإعلامي أحمد موسى، الممارسات السيئة من قبل بعض المواطنين، التي أسفرت عن تشويه كوبري «تحيا مصر».
وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الواقعة الأولى كانت بتحطيم زجاج ممشى كوبري تحيا مصر عقب الافتتاح».
وعرض موسى فيديو يظهر تشويه الأعمدة الحديدية للكوبري بالكتابة قائلا: «شئ محزن، وتخريب عن عمد من عديمي الإحساس والتربية لتشويه إنجازات مصر».
وتابع «اللي يعمل كده مش بني آدم ولا متربي، وأطالب بتقديمهم للنيابة»، مردفا «تشويه كوبري تحيا مصر جريمة، وإهدار للمال العام، وجزء من الفوضى».


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