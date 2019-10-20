» تعليق ناري لـ"موسى" على تشويه كوبري "تحيا مصر"

استنكر الإعلامي أحمد موسى، الممارسات السيئة من قبل بعض المواطنين، التي أسفرت عن تشويه كوبري «تحيا مصر».



وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الواقعة الأولى كانت بتحطيم زجاج ممشى كوبري تحيا مصر عقب الافتتاح».