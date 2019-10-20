وزير الري الأسبق: هذا هو الحل الأمثل لأزمة السد الإثيوبي

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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور نصر علام، وزير الري الأسبق، أن فشل مفاوضات سد النهضة بسبب تعامل أثيوبيا أنها صاحبة السيادة على النهر، رغم أنه نهر دولي، موضحا أن الاتفاقيات الخاصة بالنيل تضمن حق مصر والسودان فيه.
وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا القاهرة" المذاع عبر فضائية "الحدث"، مساء الأحد، أن سد النهضة وغيره يهدف لإلغاء دور السد العالي، موضحًا أن مصر يمكن أن تلجأ إلى مجلس الأمن لمناقشة الأزمة، والوصول لحل، معتبرا أنه الحل الأمثل.
وأشار إلى أنه يمكن اللجوء لسد النهضة باعتبار أن ملف سد النهضة يهدد الأمن القومي، منوها بأن ضرر السودان من سد النهضة أكبر من الضرر الذي يمكن أن يلحق بمصر، منوها ستسمح لأثيوبيا بتخزين 10 مليار متر مكعب سنويا.

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