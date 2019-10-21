» هذا ما قالته لميس الحديدي عن أزمة سد النهضة

21 أكتوبر 2019 - 12:00 ص

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن هناك قمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء أثيوبيا للتباحث في ملف سد النهضة في موسكو، موضحة أن نهر النيل عنصر أساسي لمصر.



وأشارت "الحديدي"، خلال برنامج "هنا القاهرة" المذاع عبر فضائية "الحدث"، مساء الأحد، إلى أن حصة مصر من المياه تصل إلى 55،5 مليار متر مكعب من المياه، ومصر تسعى ألا تقل كمية المياه التي تصل إليها عن حد معين، مؤكدة أن نهر النيل سيظل خالد مهما حدث.

