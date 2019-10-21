الأهلي متمسك بموقفه ولن يخوض لقاء الجونة لهذا السبب

21 أكتوبر 2019 - 12:49 ص

علق محمد عمارة، لاعب الأهلي السابق، حول أزمة رفض القلعة الحمراء، خوض مباريات بالدوري الممتاز، قبل لقاء القمة المؤجل.



وقال عمارة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «نتابع الموقف ولا أعلم هل سيخوض الأهلي لقاء الجونة المقررة الأربعاء»، مؤكدا أن لديه معلومات حول تمسك الأهلي بموقفه واعتزامه عدم خوض المباراة حتى الآن.

