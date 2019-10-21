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لبلبة: رفضت المشاركة في هذا الفيلم بسبب جرأته في الجنس

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لبلبة
لبلبة

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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لبلبة

كشفت الفنانة لبلبة أنها رفضت المشاركة في العديد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية بسبب خوفها من تغيير الشكل الذي اعتاد الجمهور عليه.

وقالت "لبلبة" في تصريحات صحفية: "لم أحب المشاركة في مسلسل (الشارع اللي ورانا) لأنني قلقت من تجسيد دور سيدة (ميتة)" "حسب مصراوي".

وأضافت: "الجمهور اعتاد علي خفة الدم في أدواري لكني اقتنعت في النهاية بالمسلسل".

وتابعت: "أيضا لم أحب تجسيد فيلم النعامة والطاووس بسبب جرأته في تجسيد الأمور الجنسية لكني اقتنعت أيضا بعدما رفضته 3 مرات".

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