» أصالة تعلق على خيانة زوجها لها: نعم هناك خلافات بيننا

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طارق العريان
طارق العريان

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طارق العريان

ردت الفنانة أصالة نصري على الشائعات التي طالتها هي و زوجها المخرج طارق العريان خلال الفترة الماضية.

وقالت أصالة في بيان بعر صفحتها بـ"انستجرام" : "لاأسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي ، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصاً ، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا ، مثلنا مثل الجميع نختلف ، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي) ، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر ، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد ، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا ، وكرامته منّ كرامتي ، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله ، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي ، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني ، خلافنا دائماً بسبب انشغالنا ، ولاشيء أكثر ، إنّ كان هناك خبراً لمّا تردّدتُ بإخباركم ، شكراً لسعة صدركم ، وأرجو مراعاة مشاعري ".

وكانت مواقع عربية زعمت وجود مشاكل بين أصالة و زوجها طارق العريان بسبب نية الأخير الزواج من فنانة أخرى.

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