» مفاجأة .. خليفة عبد الحليم حافظ لم يمت بجرعة زائدة من المخدرات

21 أكتوبر 2019 - 07:41 ص

كشف الموسيقار محمد علي سليمان حقيقة وفاة شقيقه المطرب عماد عبد الحليم بجرعة زائدة من المخدرات.



وقال سليمان" في تصريحات صحفية إن الزعم بوفاة شقيقة بجرعة مخدرات زائدة "أمر مؤسف" .. مضيفا: "لم يكن يتناول المخدرات .. ولم يكن يعاني من أية مشاكل في القلب حتى" حسب "مصراوي".



وأضاف: "وفاته حدثت فجأة .. تلك إرادة الله .. تخيلنا أن سيارة صدمته وفرت هاربة".



يذكر أن عماد عبد الحليم مطرب ولد عام 1960 ومنحه المطرب عبد الحليم حافظ اسمه نظرا لإعجابه بصوته.



