  • الإثنين 21 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر08:58 ص
بحث متقدم
فريق الأهلي

بعد بيان اتحاد الكرة .. "الجونة" يبيع الأهلي

محمود الخطيب

اتحاد الكرة يصدم الأهلي بقرار غير مسبوق

سالي فؤاد

إعلامية شهيرة تفاجيء الجميع بظهورها محجبة في برنامجها

كلوب وصلاح

تعليق ناري من كلوب بعد سؤاله عن غياب صلاح عن مباراة مانشستر

محمد راجح

كشف حقيقة وجود أخ توأم لـ"محمد راجح"

أبو تريكة

أبو تريكة يكشف مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

مترو الأنفاق

وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق

محمود الخطيب

الأهلي متمسك بموقفه ولن يخوض لقاء الجونة لهذا السبب

سد النهضة

وزير الري الأسبق: هذا هو الحل الأمثل لأزمة السد الإثيوبي

مدبولي

رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة سد النهضة

مفاجأة .. خليفة عبد الحليم حافظ لم يمت بجرعة زائدة من المخدرات

الصفحة الأخيرة

عماد عبد الحليم
عماد عبد الحليم

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

من بقى على قيد الحياة من أسرة الملك عبد العزيز؟

#

فنان شهير: زوجتي هي اللي طلبتني للزواج

#

طفل الأمير هاري لن يحصل على لقب "أمير"

عبد الحليم حافظ

كشف الموسيقار محمد علي سليمان حقيقة وفاة شقيقه المطرب عماد عبد الحليم بجرعة زائدة من المخدرات.

وقال سليمان" في تصريحات صحفية إن الزعم بوفاة شقيقة بجرعة مخدرات زائدة "أمر مؤسف" .. مضيفا: "لم يكن يتناول المخدرات .. ولم يكن يعاني من أية مشاكل في القلب حتى" حسب "مصراوي".

وأضاف: "وفاته حدثت فجأة .. تلك إرادة الله .. تخيلنا أن سيارة صدمته وفرت هاربة".

يذكر أن عماد عبد الحليم مطرب ولد عام 1960 ومنحه المطرب عبد الحليم حافظ اسمه نظرا لإعجابه بصوته.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

عم صابر المصري.. «ومضة» سطعت

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» فرج عامر يكشف عن شيء غريب يحدث لـ"مرتضى" على الهواء
» مفاجأة .. خليفة عبد الحليم حافظ لم يمت بجرعة زائدة من المخدرات
» أصالة تعلق على خيانة زوجها لها: نعم هناك خلافات بيننا
» من الفنانة التي أصر محمد رمضان على الاحتفال بعيد ميلادها رغم سفره؟
» لبلبة: رفضت المشاركة في هذا الفيلم بسبب جرأته في الجنس
» أول تعليق لوالد شهيد الشهامة على تأجيل القضية
» هذا ما قالته لميس الحديدي عن أزمة سد النهضة
» الخارجية الأمريكية: ندعم حق الشعب اللبناني في التظاهر
» تعليق مثير لـ"سما المصري" على ملابسها الفاضحة
» تعليق ناري لـ"موسى" على تشويه كوبري "تحيا مصر"
» زعيم هندي يدعو الهندوس لشراء سيوف حديدية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:07

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية