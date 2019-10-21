بعد بيان اتحاد الكرة .. "الجونة" يبيع الأهلي

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
خرج نادر شوقي - مدير الشركة المسؤولة عن نادي الجونة - عن صمته ، لإبداء وجهة نظر فريقه في الأزمة الدائرة حاليا بين الأهلي واتحاد الكرة .
وقال "شوقي" إن الجونة طلب تأجيل مباراته مع الأهلي المقررة في الأسبوع الخامس لكن اتحاد الكرة رفض".
وأضاف: "ليس أمامنا في هذه الحالة سوى التواجد في الملعب".
وكان الأهلي أكد رفضه للعب مباراة الجونة قبل إقامة مباراة الزمالك ، وألغى حجز الفندق في الجونة ، واتفق مع أحد الفرق ليلعب معها مباراة ودية في نفس يوم مباراته مع الجونة .
و رد اتحاد الكرة ببيان أعلن فيه أسماء حكام مباراة الأهلي والجونة قبلها بـ72 ساعة في سابقة لم تحدث من قبل ، في إشارة إلى إصرار الاتحاد على إقامة المباراة في موعدها.
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