طلب جريء لضيف محمود سعد من الرئيس على الهواء

21 أكتوبر 2019 - 09:27 ص

نعى الدكتور عمرو يسري، استشاري الطب النفسي، الشاب محمود البنا، المعروف بـ"شهيد الشهامة"، مخاطبًا أسرة الضحية: "محمود مكان في الجنة ومجهز لكم مكان هناك".

وأضاف "يسري"، خلال حواره لبرنامج "باب الخلق"، المذاع على قناة "النهار" الفضائية، مع الإعلامي محمود سعد، قائلاً: "محمود مش أول قتيل والحدث مش حديد بيحصل كل يوم وهيحصل تاني، بس بلاش هذه الضجة والغضب، بلاش نتدخل في أعمال القضاء، القضاء هينصف الجميع وهيرجع حق محمود".

ونوه استشاري الطب النفسي، بمشكلة كبيرة تواجه أولياء الأمور في تربية الأبناء حاليًا بسبب ظهور"صيع وبلطجية" كأبطال على الشاشات".

ووجه يسري رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب خلالها، بمنع ظهور من وصفهم بـ"بلطجية وصيع" على الشاشات قائلاً: "كفاية يا ريس امنع هؤلاء الصيع والبطيجة من الظهور علي الشاشات بوظوا الفن وبوظوا أخلاق ولادنا".