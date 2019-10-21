» 22 لاعبًا بقائمة "الدراويش" استعدادًا للجزيرة الإماراتي

21 أكتوبر 2019 - 09:30 ص

أعلن الجهاز الفنى لفريق الدراويش قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الجزيرة الإماراتى فى ذهاب دور الـ16 بكأس محمد السادس للبطولة العربية.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالى:

فى حراسة المرمى: محمد مجدى، محمد فوزى، محمود عبد المنصف

فى خط الدفاع: باهر المحمدى، محمد مجدى، محمد هاشم، أسامة إبراهيم، أحمد أيمن، ومحمد عمار الشاب الذى تم تصعيده مؤخرًا.

فى خط الوسط: عماد حمدى، محمد بيومى، أحمد مدبولى، همام طارق، عبد الرحمن مجدى، مدحت فقوسة، بيكيتي سيلفا، محمد الضرف.

فى الهجوم: وجيه عبد الحكيم، محمد حمدى، شيلونجو، حازم مرسى، محمد الشامى.