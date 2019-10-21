لميس الحديدى: الست اللبنانية مش جميلة لكنها شجاعة

21 أكتوبر 2019 - 09:43 ص

وبخت الإعلامية لميس الحديدي، الشباب الذين سخروا من الفتيات في مظاهرات لبنان، قائلة: "هزاركم دمه تقيل جدًا، والشكل مش كل حاجة".

وأضافت "الحديدي"، في أول حلقات برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على قناة الحدث الفضائية، قائلة: "الشعب اللبناني غاضب ويشعر بألم بسبب الأحوال المعيشية، ليس لديه وقت لينظر إلى التفاهات من قبل هؤلاء الشباب المرضى".

وتابعت: لازم نكون مقدرين ظروف الشعب اللبناني، إحنا مش جديد علينا اللي هما فيه، الشعب المصري مر بثورتين ورا بعض وكل الشعوب كانت بجانبه".

وواصلت حديثها منفعلة: "فيه شباب متخيلين إن دمهم خفيف، وبدأوا في الهزار والنكت والبعض قال استنوا يا شباب متتجوزوش اللبنانيات قادمات"، معقبة: "عيب، البوستات دي عيب، الست اللبنانية مش جميلة لكنها شجاعة وقفت بقوة وأثبتت دورها كامرأة تسعي للحرية".