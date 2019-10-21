» أسماء حكام مباريات الأسبوع الخامس بالدورى

محمد عبد الحارس
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، حكام مباريات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى على النحو التالى:
الاثنين 21 أكتوبر 2019
- الإنتاج الحربى وبيراميدز: محمود عاشور ويعاونه محمد محمود لطفى وأيمن العقاد ومحمد الشرقاوى حكما رابعا.
- المصرى وأف سى مصر: محمد حسن ويعاونه هشام الدسوقى وأحمد شاهين وعلى الكيكى حكما رابعا.
الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
- أسوان وإنبى: محمد أبو خاطر ويعاونه أحمد نوفل وصالح محمد عفيفى ومعهم عصام بكر حكما رابعا.
- وادى دجلة ومصر للمقاصة : محمد الحنفى وأحمد عطية وسيد نافع وعلى السعيد حكما رابعا.
الأربعاء 23 أكتوبر 2019
- الجونة والأهلى : سعيد حمزة ويوسف البساطى وأحمد ساهر وشريف حسن حكما رابعا.
الخميس 24 أكتوبر 2019
- حرس الحدود و الاتحاد السكندرى : جهاد جريشة وأحمد لطفى وأسامة عبد اللطيف ومحمود ناصف حكما رابعا.
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