» «بيراميدز» يبحث عودة الانتصارات وإيقاف «العجلات الحربية»

21 أكتوبر 2019 - 10:24 ص

يبحث فريق بيراميدز إيقاف انتصارات نظيره الإنتاج الحربي، حينما يتقابلان فى الخامسة والنصف مساء اليوم على استاد السلام فى إطار الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

من جانبه طالبه مختار مختار مدرب الإنتاج من لاعبيه بمواصلة سلسلة الانتصارات التى حققها الفريق مؤخرًا على حساب إنبي.

على الجانب الآخر يطمح ديسابر المدير الفنى لـ "بيراميدز"، بخطف نقط المباراة من أجل الاستمرار على المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدورى.

الإنتاج الحربي يحتل المركز الثامن برصيد 6 نقاط، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 8 نقاط.