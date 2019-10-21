» بـ"اطلالة جريئة" غادة عبد الرازق وابنتها يثيران الجدل

أثارت الفنانة غادة عبد الرازق، جدلاً واسعًا، على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة لها برفقة ابنتها، روتانا، عبر حسابها على "الانستجرام" بإطلالة وصفها البعض بـ"الجريئة".

وظهرت غادة عبد الرازق وابنتها الوحيدة، روتانا، في الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت ابنتها بنطلون جينز "مقطع" بشكل مبالغ فيه، وبلوزة منقوشة .

بينما ارتدت "غادة" بنطلون جينز وبلوزة بلون الأزرق مفتوحة من الصدر، وارتدت نظارة شمس، وجمعت شعرها في "ذيل حصان".

وتفاعل متابعي الفنانة غادة عبد الرازق مع الصورة، حيث جاءت التعليقات كالاتي:" ياحرام بنطلونك مقطع ليه كده"،" الجميلات العسلاتمنورين???????????? ".