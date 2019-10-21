أول تعليق للخارجية على أزمة القنصلية المصرية بالكويت

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الكويت

السفارة المصرية

اعتداء على مواطن

وجه وزير الخارجية سامح شكري، بالتواصل مع بعثة السفارة المصرية بالكويت وفتح تحقيق كامل، في واقعة اتهام مواطن كويتي أفراد البعثة بالاعتداء عليه.

وقال مصدر لصحيفة القبس الكويتية، إن البداية كانت مع حدوث مشادة بين المواطن الكويتي وعناصر السفارة، عقب منعهم إياه من تصوير المقر، كون التصوير محظور أمنيا، إلا أنه لم ينصاع للتوجيهات وكال السباب لأفراد وأمن السفارة، كما قام بالبصق على عدد منهم.

وتواصلت الخارجية مع السفير المصري في الكويت، طارق القوني، وأعضاء السفارة وتم الاستماع إليهم بشأن الواقعة.

كما أرسلت السفارة تقريرًا بشأن الحادث.


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