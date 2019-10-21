ما سبب محاولة خطيبة كاظم الساهر المغربية قتله؟

21 أكتوبر 2019 - 05:44 م

انتشرت أنباء عن وفاة الفنان العراقي الشهير كاظم الساهر، مؤخرًا كالنار في الهشيم، والتي تبعها توجيه اتهامات لخطيبته المغربية وتدعى "ساره" قتله بالسم، فلماذا تم توجيه أصابع الاتهام إليها على الرغم من نفي الشائعة؟.

اللافت أن خطيبته "ساره" قامت قبلها بحذف كل الصور التي جمعتها به من على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أوهم البعض أنها حاولت الانتقام منه.

والجدير بالذكر أن الصفحة الرسمية لكاظم الساهر قد نفت خبر وفاته، وكتبت: "نود أن نلفت عنايتكم الى أن كاظم الساهر بخير و الشائعات التي تداولتها بعض مواقع التواصل الإجتماعي عارية عن الصحة. نشكر إهتمامكم و محبتكم. دمتم بكل خير".