  • الإثنين 21 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر07:29 م
بحث متقدم
تريكة

فيديو خاص من «أبوتريكة» لـ«حماده السعودي»..ماذا قال؟

سعد الحريري

محتجو لبنان يرفضون إصلاحات "الحريري" ويواصلون التظاهر

أرشيفية

انسحاب 4 منتخبات عربية من بطولة كرة قدم في قطر

أرشيفية

صورة.. مقتل مصري في السعودية بطريقة بشعة

أرشيفية

الأهلي يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة القمة

وزير الخارجية

أول تعليق للخارجية على أزمة القنصلية المصرية بالكويت

الداخلية

«الداخلية» تطالب «تجار السلاح» بالحضور فورًا

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتوعد بإغلاق موقع سعودي شهير

طلال الحربي

«لم ينتهِ من مسلسله الجديد».. وفاة فنان سعودي في حادث مروع

الكويت

إجراء كويتي صارم تجاه قضية أثارت الرأي العام

محتجو لبنان يرفضون إصلاحات "الحريري" ويواصلون التظاهر

عرب وعالم

سعد الحريري
سعد الحريري

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله سفير مصر في لبنان عن أوضاع الجالية المصرية

#

أول تعليق لـ عمرو أديب على أحداث لبنان الأخيرة

#

«أوقفوا النهب والسرقة».. «إليسا» تهاجم النظام اللبناني

#

تعليق الحريري على علاقته بعارضة الأزياء

لبنان

مظاهرات

احتجاج

الحريرى

احتجاجات الحريري

رفض المتظاهرون اللبنانيون، الإصلاحات التي تحدث عنها رئيس الوزراء سعد الحريري، داعين إلى مواصلة الاحتجاج.

وكان الحريري قد صرح قبل ساعات، في مؤتمر صحفي، بأن الحكومة وافقت على إلغاء وزارة الإعلام، وخفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50% بالمئة.

كما أكد الحريري أن ورقة الإصلاحات بمثابة انقلاب اقتصادي في البلاد، إلا أن المحتجين ردوا في بيان برفض هذه الإجراءات، مطالبين باستقالة الحكومة.

وجاء في بيان الرفض الذي دشنه المحتجون: "لا ثقة، لا ثقة بإصلاحاتكم ونهجكم وعقلية منظومتكم.. نرفض إصلاحات الحكومة الواهية غير الواقعية والفضفاضة والمضللة لكسب الوقت والمماطلة. نرفض سياسة الإمعان بإفقار الناس والإكمال بالاستدانة وسياسات الخصخصة".

وجاء في تصريحات الحريري حول المظاهرات، أنه لا يطلب منهم أي شيء، بل أنه "في خدمتهم"، "، مؤكدًا أن هذه القرارت لم يتم اتخاذها حتى يتم التوقف عن التظاهر والتعبير عن الغضب.

وقال: "الموازنة لا تتضمن أي ضرائب جديدة، أو إضافية، بمساهمة من القطاع المصرفي.. خفض 50 بالمئة من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين"، متابعا "خفض موازنات مجلس الإنماء والإعمار، وصندوق المهجرين، ومجلس الجنوب بنسبة 70 بالمئة".

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني: "إقرار مشروع قانون العفو العام قبل آخر السنة الحالية، وإعداد قانون استعادة الأموال المنهوبة، وإقرار مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمحاربة الفساد قبل نهاية السنة الحالية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

عم صابر المصري.. «ومضة» سطعت

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة رمضان صبحي خلال مران الفريق
» وفاة عروس أردنية أثناء نومها بنوبة قلبية
» «إليسا» تصدم «الحريري» بتصريح ناري
» شكت في خيانته فانتقمت منه بطريقة مروعة
» "آل الشيخ" ينشر فيديو لرقص مثير لسعوديين على أغانٍ أجنبية
» إبعاد مصري من الكويت بسبب فعل فاضح مع سيدتين
» إجراء كويتي صارم تجاه قضية أثارت الرأي العام
» «الداخلية» تطالب «تجار السلاح» بالحضور فورًا
» بـ"إطلالة جريئة" غادة عبد الرازق وابنتها يثيران الجدل
» مايا دياب تشعل مظاهرات لبنان بهذا الفيديو
» اختبار طبى لـ «عاشور» قبل مران الأهلى

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:44 ص

  • فجر

    04:43

  • شروق

    06:07

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:22

  • عشاء

    18:52

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية