الأهلي يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة القمة

أعلن مسئولو النادي الأهلي، تأكدهم من أن قرار تأجيل مباراة القمة التي كان من المقرر لها السبت الماضي 19 أكتوبر الجاري، هو قرار أمني بحت، بحيث تم اتخاذه من قبل وزارة الداخلية، وأن اتحاد الكرة حاول مرارًا لعب المباراة في موعدها ولكن دون جدوى.

جاء ذلك من خلال عدة اتصالات هاتفية، أجراها مسئولو الفريق مع جهات عديدة مختصة في الدولة، للوقوف على أسباب تأجيل المباراة بين القطبين، في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وتأكد مسئولو النادي أن اتحاد الكرة ليس له يد في تأجيل المباراة، وأنه كان يرغب في لعب المباراة في موعدها ولكن الجهات الأمنية، هي من أمرت بتأجيل مباراة القمة.

يشار إلى أنه من المقرر أن يلعب النادي الأهلي مع الجونة مساء يوم الأربعاء، ومن المنتظر أن يعلن النادي عن موقفه النهائي تجاه هذه المباراة خلال الساعات القادمة.

وأعلن النادي الأهلي في وقت خلال بيان رسمي أنه يرفض لعب أي مباراة في الدوري الممتاز قبل مباراة القمة، وذلك احتجاجًا على قرار التأجيل، موضحًا احترامه الكامل لوزارة الداخلية، في رؤيتهم الأمنية.