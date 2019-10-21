» شكت في خيانته فانتقمت منه بطريقة مروعة

21 أكتوبر 2019 - 06:49 م

سيطر الشك على زوجة تجاهزوجه كونه يخونها مع اخرى وينوي الانفصال عنها للزواج من عشيقته، ما دفعها إلى الانتقام منه بطريقة مروعة.

وفي التفاصيل، ألقت شرطة مارسيليا القبض على سيدة شوّهت وجه زوجها وجسده بمادة كيماوية كاوية شديدة التأثير، انتقاماً منه لـ «خيانته لها»، واعتقادها أنه ينوي الانفصال عنها والزواج بأخرى، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وكانت شرطة مارسيليا قد تلقت بلاغاً، من مستشفى مارسيليا المركزي يفيد بوصول ألبير.م (36 عاماً)، صباح يوم الأربعاء الماضي، مصاباً بحروق في الوجه والجسم من الدرجة الثالثة، نتيجة التعرض المباشر لمادة كيماوية شديدة الخطورة مكوّنة من حمض النتريك المركز (HNO 3 )، أو ما يُصطلح عليه شعبياً باسم «aqua fortis ». وبانتقال فريق البحث وسؤال المجني عليه، أكد أن زوجته، ماليه.غ، (29 عاماً)، وتعمل اختصاصية كيميائية في شركة سبك معادن في المدينة، سكبت مادة كاوية عليه أثناء نومه انتقاماً منه، بعد تكرار الشجار بينهم نتيجة ما سماه «غيرتها المرضية المستمرة».