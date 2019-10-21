فيديو خاص من «أبوتريكة» لـ«حماده السعودي»..ماذا قال؟

21 أكتوبر 2019 - 07:20 م

خص النجم محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق، أحد مشجعي النادي الأهلي بفيديو يدعو فيه له بالشفاء العاجل.

ونشر الصحفي علاء عزت، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الفيديو وعلق قائلًا :« أخبرت أبوتريكة أن هناك مشجع اهلاوي مريض اسمه حماده السعودي وأصدقاءه يطلبون منك فيديو لدعمه في مرضه .. ولبي الدعوة في دقيقة واحده .. شكرا أمير القلوب».

وقال «أبوتريكة» في الفيديو موجهًا كلامه للمشجع المريض :« حماده أتمنى أنك تكون بخير شد حيلك وربنا يتم شفاك على خير.. أوعى تيأس.. وإن شاء الله احنا وراك وبندعيلك وبندعمك إن ربنا يمن عليك بالصحة والشفاء إن شاء الله».

ونال الفيديو إعجاب وإشادة واسعة بـ«أبوتريكة» بسبب تواضعه وعدم تأخره عن مساندة من يطلب منه ذلك.



اخبرت ابوتريكة ان هناك مشجع اهلاوي مريض اسمه حماده السعودي واصدقاءه يطلبون منك فيديو لدعمه في مرضه .. ولبي الدعوة في دقيقة واحده .. شكرا امير القلوب @trikaofficial pic.twitter.com/oEyxXsOD51 — علاء عزت (@alaa4a1) October 21, 2019