» القضاء يحيل قاتل ابنته للجنايات في البحيرة

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أصدرت النيابة العامة قرارها اليوم الاثنين، بشأن قيام أب وابنيه بذبح ابنته وصديقها باستخدام سكين، بسبب ضبطه في غرفة نومها داخل المنزل بمحافظة البحيرة.

وجاء قرار النيابة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور، حيث ذكرت التحقيقات، أنه تم ضبط المجني عليهما داخل غرفة نوم الفتاة التي تبلغ من العمر 16 عامًا، فاستدعى الوالد ابنيه وقاموا بتقييد الشاب بحبل، وأخرجاه إلى خارج المنزل وشرع أحد الأبناء في ذبحه بسكين.

عقب ذلك أرسل الأب الفتاة رفقة أحد أبنائه إلى المستشفى من أجل استيضاح أمر عذريتها إلا أن الطبيب رفض القيام بذلك، وعندما قدم بها شقيقها إلى المنزل أمره والده بتقيدها إلى جوار الشاب، وذبحها شقيقها بنفس السكين الذي تم ذبح الشاب بها.

وحملت القضية رقم 20519 لسنة 2019 جنايات مركز دمنهور، ووقعت في 13 أغسطس الماضي، حيث نُسب للمتهمين القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.


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