» «صلاح» يحتل مركزا جديدا في ترتيب هدافي إفريقيا بالبريميرليج

أعلن موقع "ترانسفير ماركت"، المهتم بما يتعلق بالمعلومات الكروية من الدرجات والنتائج والإحصائيات، عن قائمة أفضل 50 هدافًا إفريقيًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".

واحتل المصري محمد صلاح المركز الخامس في ترتيب الموقع برصيد 60 هدفًا، فيما حصل أحمد حسام ميدو على المركز الـ33 برصيد 22 هدفًا.

وتصدر الإفواري ديدييه دروجبا قائمة هدافي إفريقيا برصيد 104 هدفًا، بينما احتل المركز الثاني، لاعب منتخب توجو، إيمانويل أديبايور برصيد 97 هدف، يليه النيجيري يعقوبو أيجبيني بـ 95 هدفًا.

فيما احتل المركز الرابع السنغالي ساديو ماني برصيد 71 هدفا، ثم جاء الإيفواري يايا توريه في المركز السادس 59 هدفا، يليه في المركز السابع نوانكو كانو من نيجيريا 54 هدفا، ليحتل النيجيري إفان إكوكو المركز الثامن برصيد 53 من الأهداف، ثم المركز التاسع كان نصيب الجزائري رياض محرز 48 هدافا، والعاشر المالي فريدريك كانوتيه 44 هدفا.