«ترامب» يوجه تهديد جديد لتركيا

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عقوبات

عاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى تهديد تركيا من جديد، بعقوبات قاسية، حيث أكد أن أنقرة إذا أساءت التصرف أو اتبعت سلوكا خاطئا، فإن واشنطن ستفرض عليها عقوبات ومزيدا من الضرائب على منتجاتها.

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، إن اتفاق وقف إطلاق النار بين القوات التركية والأكراد شمال سوريا، صامد رغم بعض الخروقات.

وأضاف دونالد ترامب، في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض، أن "الأكراد ينسحبون من مناطق معينة في سوريا بطريقة ذكية".

وصرح الرئيس الأمريكي بأن "واشنطن لم تقدم التزاما للأكراد من أجل حمايتهم مدة 400 عام".

وبشأن القوات الأمريكية في سوريا، أفاد ترامب بأن قوات بلاده في سوريا ستذهب إلى مناطق مختلفة بادئ الأمر، لكنها "ستعود إلى الديار في نهاية المطاف".

وتابع قائلا إنه لا يريد ترك القوات الأمريكية في سوريا.


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