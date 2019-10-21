» اختيار "ميسي" أفضل لاعب في القرن الـ21

21 أكتوبر 2019 - 09:23 م

وقع الاختيار على النجم التاريخي لنادي برشلونة، الأسطورة الأرجنتنية ليونيل ميسي، كأفضل لاعب في تاريخ القرن الحادي والعشرين.

الاختيار جاء بحسب صحيفة "اندبندنت" الإنجليزية، والتي اختارت أيضًا الغريم التقليدي لـ"ليو"، البرتغالي كريستيانو ورونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في المرتبة الثانية.

واختارت الصحيفة قائمة ضمت 10 لاعبين، هم الأفضل خلال هذا القرن إلى الآن.

وأعلنت الصحيفة أن "ميسي" أفضل لاعب في تاريخ القرن الحادي والعشرين، بعد مسيرة حافلة حصد خلالها العديد من الجوائز الفردية والجماعية.

وجاء ترتيب القائمة على النحو التالي:

1 - ميسي

2 – رونالدو

3 - تشافي هيرنانديز

4- رونالدينيو

5- اندريس إنييستا

6- رونالدو البرازيلي

7- تييري هنري

8- زين الدين زيدان

9- كاكا

10- فابيو كانافارو