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السعودية: إجلاء 870 مواطنًا من لبنان منذ بدء المظاهرات

عرب وعالم

السعودية
السعودية

المصريون ووكالات

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أعلنت السعودية، الإثنين، إجلاء 870 من رعاياها المقيمين في لبنان، منذ بدء الاحتجاجات التي يشهدها منذ الخميس.
وقالت سفارة المملكة لدى لبنان، في بيان إن "إجمالي عدد المواطنين السعودين الذين تم إجلاؤهم مُنذ بداية المظاهرات (في لبنان) بلغ 870 مواطنًا".
وسبق أن أعلنت السفارة السبت إجلاء 260 من رعاياها المقيمين في لبنان، قبل أن تعلن الأحد إجلاء 132.
والسبت، حذرت الخارجية السعودية، مواطنيها من السفر إلى لبنان "حرصًا على سلامتهم، وتحسبا لأي تداعيات سلبية للأوضاع اللبنانية".
ولم توضح السفارة تفاصيل عن تعداد مواطني بلادها المقيمين في لبنان، أو خطة إجلائهم من هناك.
ويشهد لبنان منذ الخميس، تظاهرات غاضبة في عدة نقاط ببيروت ومدن عدة، عقب إعلان الحكومة تضمين ضرائب جديدة في موازنة العام القادم، تطال قطاع الاتصالات المجانية عبر الهاتف الخلوي، وغيره، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة. -

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