  • الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:15 ص
بحث متقدم
إيلات

كواليس جديدة عن إغراق المدمرة إيلات يكشفها أحد الأبطال

هاني شاكر يعلن استقالته من«المهن التمثيلية»

هاني شاكر يفتح النار على حمو بيكا لهذا السبب

الدولار

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

أرشيفية

لوقف السرقات.. الحكومة تقترح إنشاء «شرطة المياه»

تريكة

فيديو خاص من «أبوتريكة» لـ«حماده السعودي»..ماذا قال؟

أرشيفية

لجنة برلمانية للتصدي للعائدين من الإرهاب بالخارج

أرشيفية

انسحاب 4 منتخبات عربية من بطولة كرة قدم في قطر

أمير الكويت

إحالة شيخ من الأسرة الحاكمة في الكويت للجنايات

سعد الحريري

محتجو لبنان يرفضون إصلاحات "الحريري" ويواصلون التظاهر

أرشيفية

الأهلي يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة القمة

بيروت.. الجيش يُفرق مسيرة درجات نارية مؤيدة لـ"حزب الله"

عرب وعالم

الجيش اللبناني ينفي تعرض عسكريين للخطف من قبل منظمة إرهابية
الجيش اللبناني ينفي تعرض عسكريين للخطف من قبل منظمة إرهابية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

تعليق ناري لـ"أديب" على خطاب نصر الله للمتظاهرين

#

أول تعليق لـ"نصر الله" على احتجاجات لبنان

#

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

#

بالصور.. فضيحة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

منع الجيش اللبناني، مساء الإثنين، مسيرة درجات نارية تحمل أعلام جماعة "حزب الله" و"حركة "أمل" من دخول ساحتي "الشهداء" و"رياض الصلح"، وسط العاصمة بيروت، حيث يعتصم محتجون يطالبون بإسقاط النظام.
ويشهد لبنان، منذ الخميس الماضي، احتجاجات شعبية حاشدة تطالب باستقالة حكومة سعد الحريري، التي يشارك فيها "حزب الله" و"حركة أمل"، في ظل أوضاع اقتصادية متردية.
واتجهت مسيرة دراجات ناريّة مؤيّدة لرئيس مجلس النواب، زعيم "حركة أمل"، نبيه بري، إلى مقر الرئاسة الثانية في منطقة عين التينة.
وتوجد في لبنان ثلاث رئاسات هي، رئاسة الجمهورية ويتولاها مسيحي ماروني، ورئاسة الحكومة ويتولاها مسلم سُني، ورئاسة مجلس النواب ويتولاها مسلم شيعي.
وجالت الدراجات الناريّة حاملة الأعلام في شوارع بيروت، وتحديدًا في منطقة الغبيري، الجناح، جسر الرينغ وكورنيش المزرعة.
كما جابت مسيرات تحمل أعلام "حزب الله" و"حركة أمل" في مدينة صور الجنوبية.
وتوجهت مسيرة الدرجات النارية باتجاه وسط بيروت، لكن الجيش فرقها ومنعها من دخول ساحتي "الشهداء" و"رياض الصلح".
والإثنين، أعلنت الحكومة، عن إقرار حزمة إصلاحات، لكن المحتجين أعربوا عن رفضهم لها، مصرين على إسقاط النظام. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

مصر.. بلا عشوائيات

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» تصريح صادم لرئيس شركة الصرف الصحي بشأن هذا الأمر
» لبنان.. حقيقة تعرض ميشال عون لأزمة صحية
» "الديهي" يفتح النار على مستشفى "57357" لهذا السبب
» هذا ما فعله عروسان في قنا بحفل زفافهما.. لن تصدق
» السعودية: إجلاء 870 مواطنًا من لبنان منذ بدء المظاهرات
» خمسة جنيهات.. قفزة شديدة لأسعار الذهب في نهاية اليوم
» اختيار "ميسي" أفضل لاعب في القرن الـ21
» نشأت الديهي: حمو بيكا بلطجي ومكانه في السجن
» القضاء يحيل قاتل ابنته للجنايات في البحيرة
» هاني شاكر: سنقدم بلاغا للنائب العام ضد حمو بيكا
» «صلاح» يحتل مركزا جديدا في ترتيب هدافي إفريقيا بالبريميرليج

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:44 ص

  • فجر

    04:44

  • شروق

    06:07

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية