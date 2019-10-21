  • الثلاثاء 22 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر12:16 ص
بحث متقدم
إيلات

كواليس جديدة عن إغراق المدمرة إيلات يكشفها أحد الأبطال

هاني شاكر يعلن استقالته من«المهن التمثيلية»

هاني شاكر يفتح النار على حمو بيكا لهذا السبب

الدولار

الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه

أرشيفية

لوقف السرقات.. الحكومة تقترح إنشاء «شرطة المياه»

تريكة

فيديو خاص من «أبوتريكة» لـ«حماده السعودي»..ماذا قال؟

أرشيفية

لجنة برلمانية للتصدي للعائدين من الإرهاب بالخارج

أرشيفية

انسحاب 4 منتخبات عربية من بطولة كرة قدم في قطر

أمير الكويت

إحالة شيخ من الأسرة الحاكمة في الكويت للجنايات

سعد الحريري

محتجو لبنان يرفضون إصلاحات "الحريري" ويواصلون التظاهر

أرشيفية

الأهلي يفجر مفاجأة عن تأجيل مباراة القمة

المضرب منذ 45 يوما..

المغرب.. وقفة للمطالبة بإنقاذ سجين "حراك الريف"

عرب وعالم

مظاهرات حاشدة في المغرب رفضا لـ «مؤتمر البحرين»
مظاهرات حاشدة في المغرب رفضا لـ «مؤتمر البحرين»

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

حقوقيون يتضامنون مع صحفية متهمة بإقامة «علاقة جنسية»

#

تظاهرة لأنصار النظام المخلوع في السودان: «سنسد عين الشمس»

#

والد قائد "حراك الريف" بالمغرب يفجر مفاجأة عن نجله

#

المغرب يدق طبول الحرب

شارك نشطاء مغاربة، الإثنين، في وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط؛ للمطالبة بالتدخل لإنقاذ حياة ربيع الأبلق، سجين "حراك الريف" المضرب عن الطعام منذ 45 يوماً.
وردد المشاركون، في الوقفة التي دعا إليها عدد من النشطاء الحقوقيين، شعارات تطالب بإطلاق الأبلق وباقي سجناء "حراك الريف".
ورفع المتظاهرون صور الأبلق، ولافتات تطالب بإنهاء ملف سجناء "حراك الريف"، حسب مراسل الأناضول.
وفي حديث للأناضول، طالب خالد البكاري، الناشط الحقوقي، بإنقاذ حياة ربيع الأبلق، بالنظر إلى خطورة حالته الصحية بعد 45 يوما من الإضراب عن الطعام.
وشدد على ضرورة إيجاد حل لملف سجناء "حراك الريف" من أجل بعث الأمل، في ظل محيط إقليمي مضطرب.
وفي بيان لها الأحد، قالت إدارة السجون بالمغرب (حكومية)، إن "الأبلق لم يسبق له أن تقدم لها بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام، ولم يسبق له أن رفض استلام أية وجبة غذائية مقدمة له، كما أنه يرفض الخضوع لعملية قياس المؤشرات الحيوية من جانب طبيب المؤسسة".
وأضافت أن "النشاط اليومي لربيع يؤكد أن حالته الصحية عادية، حيث إنه ينتقل يوميًا من غرفته إلى ساحة الفسحة التي تبعد بحوالي 30 مترًا، كما أنه يمارس مجموعة من الأنشطة رفقة السجناء الذين يشاطرونه الغرفة، دون أن تظهر عليه أي من علامات التعب أو الإرهاق أو فقدان التركيز المصاحبة عادة للإضراب عن الطعام".
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين، وعُرفت تلك الاحتجاجات بـ"حراك الريف".
ونهاية أكتوبر/تشرين الأول 2017، أعفى الملك محمد السادس، 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.
ونهاية يوليو/تموز الماضي، أصدر العاهل المغربي، عفوه عن 4 آلاف و764 شخصا في سجون المملكة، بمناسبة الذكرى الـ20 لتوليه الحكم، بينهم مجموعة من معتقلي أحداث الحسيمة. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

مصر.. بلا عشوائيات

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» تصريح صادم لرئيس شركة الصرف الصحي بشأن هذا الأمر
» لبنان.. حقيقة تعرض ميشال عون لأزمة صحية
» "الديهي" يفتح النار على مستشفى "57357" لهذا السبب
» هذا ما فعله عروسان في قنا بحفل زفافهما.. لن تصدق
» السعودية: إجلاء 870 مواطنًا من لبنان منذ بدء المظاهرات
» خمسة جنيهات.. قفزة شديدة لأسعار الذهب في نهاية اليوم
» اختيار "ميسي" أفضل لاعب في القرن الـ21
» نشأت الديهي: حمو بيكا بلطجي ومكانه في السجن
» القضاء يحيل قاتل ابنته للجنايات في البحيرة
» هاني شاكر: سنقدم بلاغا للنائب العام ضد حمو بيكا
» «صلاح» يحتل مركزا جديدا في ترتيب هدافي إفريقيا بالبريميرليج

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:44 ص

  • فجر

    04:44

  • شروق

    06:07

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:56

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية