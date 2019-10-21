المصري البورسعيدي يهزم "اف سي مصر" في الدوري

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المصري البورسعيدي
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حقق فريق المصري البورسعيدي، الإثنين، الفوز على ضيفه (اف سي مصر) بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري المحلي الممتاز لكرة القدم.
حسم المصري اللقاء في الشوط الأول بتسجيله هدفين عن طريق عماد فتحي والليبي مفتاح طقطق في الدقيقتين 9 و37.
وحاول (اف سي مصر) العودة في الشوط الثاني، ولكن تألق لاعبوا المصري في منع المنافس من إحراز أية أهداف.
بهذه النتيجة، ارتقى المصري للمركز الرابع برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن المقاولون العرب والاتحاد السكندري على الترتيب.
فيما تجمد رصيد (اف سي مصر) عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.
ويتصدر المسابقة فريق بيراميدز برصيد 11 نقطة.
ويحمل الأهلي لقب المواسم الأربع الأخيرة، وهو أكثر من توج بالدوري الممتاز في 41 مناسبة. -

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